Başkan Oğuz, Alibeyhüyüğü Mahallesi'ni ziyaret etti

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Alibeyhüyüğü Mahallesi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi ve mahalleli ile bir araya gelerek hasbihal etti.

Oğuz, Alibeyhüyüğü Mahallesi sakinlerinin 2014 yılında kendilerinden Çumra-Alibeyhüyüğü yolunun yapılmasını istediğini belirterek, "Çok şükür, göreve başlar başlamaz bu yolumuzu genişleterek asfaltlanmasını gerçekleştirdik." dedi.

Daha sonra mahallede pazar yerini, halı sahayı ve parkı tamamladıklarını, çok amaçlı spor ve düğün salonununsa son aşamasına geldiklerini kaydeden Oğuz, "Şuanda Kumluk adı verilen bir meydandayız. Burası 5 bin metrekare ve 53 mahallemizde olmayan bir meydan. En güzel şekilde dizayn ediliyor ve adına yakışır bir şekilde, yeşiliyle, parkıyla halkımızın rahatlıkla gelip oturabileceği bir yer haline getiriyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz ve bu güzel insanlara hizmet etmekten de onur duyuyoruz." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı ve halk, yapılan hizmetlerden dolayı Oğuz’a teşekkür etti.

Oğuz, Alibeyhüyüğü Tepesi'ne de gitti.

Başkan Oğuz, Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tepeyi Çumra'nın 53 mahallesinden halkın gelip vakit geçirdiği, yeşiliyle, spor aletleriyle ve piknik alanlarıyla çok güzel bir alan haline getirdiklerini ve burasının bölgedeki örnek yerlerden biri haline geldiğini kaydetti.

