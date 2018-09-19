Başkan Oğuz, Adakale Mahallesini ziyaret etti

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, mahalle ziyaretleri kapsamında Adakale Mahallesini ziyaret etti.

Oğuz, Adakale Mahallesi'nde yaptığı ziyarette, vatandaşlarla sohbet etti, yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Oğuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşağıl-Adakale yolunun yapılarak hizmete alındığını söyledi.

Söz verdiği parkın da tamamlandığını ifade eden Oğuz, "Halı saha inşaatımız devam ediyor. Köprü inşaatımız tamamlandı ve bugün itibariyle de mahallemizin iç yollarının asfaltlanması tamamlanmış oldu. Mahallemize hizmet etmek bize nasip oldu ve verdiğimiz sözlerin tamamlamış olmak hem bizi hem de mahalle halkımızı memnun ediyor." dedi.