Başkan Oğuz, Abdülhamid Han Bilgehanesi'nde gençlerle buluştu

KONYA (AA) - Çumra'da eğitim gören gençler, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'la Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi'nde buluştu.

2014 mahalli idareler seçimlerinden sonra ilçeye gençler için kazandırılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı Çumralı gençler Başkan Oğuz'a teşekkür etti.



Başkan Oğuz burada yaptığı açıklamada, "2014 öncesi okullardan sonra sizlere bir araya gelebileceğimiz beraber ders çalışıp faaliyet yapabileceğimiz yerler yoktu. Yıl 2019 oldu, Mevlaya hamd olsun yeni bir çok tesis kazandırılarak sizlerle farklı farklı mekanlarda bir araya gelip faaliyetlerimizi yapabilir hale geldik. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan ise 1939 yılında halk evi olarak yapılmış ancak 20 yıla yakındır atıl bir durumda olan yerdi. Tadilatı yenilemesi yapıldı ve Allah kendinden binlerce kez razı olsun, ilçemize bir çok hizmeti olan bizim kahramanımız bizim Sultanımız Abdülhamid Han'ın ismini taşıyan sizlerin emrinde olan Bilgehane haline geldi.

Gençlik merkezimizde şuan 150 evladımız hafta sonu eğitim görüyor inşallah bu sayılar çok daha fazla rakamlara ulaşacak Gençlik Merkezimiz tamamlandı, sentetik sahamız ve 21 halı sahamız tamamlandı." diye konuştu.

Programın sonunda gençlik meclisi tarafından düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.