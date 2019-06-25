Başkan Oflaz'dan

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Çumra’nın 26 Haziran 1926’da ilçe oluş tarihinin 93. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oflaz, mesajında; Çumra’nın ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ün sınırları içerisinde bulunması nedeniyle geçmişinin Neolotik çağa dayandığını, 26 Haziran 1926‘da 877 sayılı kanunla ilçe haline getirildiğini ifade etti.

İlçenin tarihsel sürecine bakıldığında her alanda gelişim kaydettiğini vurgulayan Oflaz, şunları ifade etti:

"9 bin yıllık tarihi ile önemli bir yerleşim yeri olan Çumramızın, 26 Haziran 1926’da ilçe oluşunun 93. yıl dönümünde ilçemizin bu zamana kadar olan gelişimi ve kalkınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu günlere kadar her yönden gelişim kaydeden Çumra’nın, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması, tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesiyle daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamayı görevde olduğumuz sürece hedef edineceğiz."



