Başkan Nursaçan'dan OSB Teknik Koleji'ne ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek eğitim öğretim yılını değerlendirdi.



OSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Nursaçan, ülke ekonomisinin lokomotif kenti olan Kayseri’de yüksek teknolojili yatırımların artırılması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve başarılı bir eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade etti.

İlerlemenin nitelikli insan gücünden geçtiğini belirten Nursaçan, "Sanayiciler olarak nitelikli insan yetiştirecek yapıyı kurmak bizlerin de görevleri arasında yer alıyor. Ülkemizde mesleki yeterlilik düzeyinin geliştirilmesi ve mesleki eğitimin uluslararası standartlara yükseltilmesi için eğitim en önemli unsurdur. Dünya standartlarında eğitim vermek için kurulan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencilerimize modern dersliklerde eğitim imkanı sunmaktadır. Tecrübeli eğitim kadrosu ile eğitim kalitesini yükselten OSB Teknik Koleji ülkemize faydalı nesiller yetiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda da Özel Kayseri OSB Teknik Koleji sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak, ülke insanının refah düzeyini arttırmak amaçlı projeler geliştireceğinin altını çizen Nursaçan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilim ve teknolojinin ışığında, sanayicilerin beklentilerini karşılayacak ve onlarla aynı dili konuşabilecek öğrenciler yetiştireceğimiz, sadece bölgemiz için değil ülkemizdeki tüm OSB’ler için model olabilecek bir kolej haline geldik. 2019/2020 eğitim-öğretim yılı için yeni kayıtların başladığı okulumuzda öğrencilerimizden hiçbir ücret alınmamaktadır. Kolejimizde, metal teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik teknolojisi, bilişim teknolojileri ve tasarım teknolojileri alanlarında devam eden eğitim sürecinde okul-sanayi işbirliğini önceleyerek öğrencilerini tam donanımlı yetiştirip iş hayatına hazır nitelikli, güncel teknolojik bilgiyle donatılmış yeterlilikte bireyler olarak yetiştirilecektir."