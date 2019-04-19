Başkan Köse, barınağı denetledi

ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Köse, veteriner hekimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakıma muhtaç hayvanlara en iyi hizmeti sunabilmek için barınak koşullarını daha da iyileştireceklerini vurgulayan Köse, "Hayvanlar Allah'ın sessiz emanetleridir. İnsanların dostlarıdır. Can dostların ihtiyaçlarını karşılayarak, sorunları için çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bir cana dokunmaya, onlar için daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalışacağız. Yapacağımız çalışmalar neticesinde çocuklarımız hayvan sevgisini yaşayıp, öğrenecek." ifadelerini kullandı.



