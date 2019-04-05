Başkan Koçer mazbatasını alarak göreve başladı

KONYA (AA) - Yerel seçimlerin ardından başkan seçilen isimler birer birer seçim kuruluna giderek mazbatalarını almayı sürdürüyor.

Yalıhüyük'de başkan seçilen Hasan Koçer'e mazbatasını Seydişehir İlçe Seçim Kurulu Hakimi Nuh Karasu verdi.

meclis üyelerine ve muhtarlarında mazbatalarını almalarının ardından Yalıhüyük Belediyesi önünde Kur'anı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Önder Özkan dua etti.

Yalıhüyük tarihinde ilk defa üst üste seçim kazanan Başkan Koçer burada yaptığı konuşmada, "75 gün dür gece gündüz çalışarak tekrar başkanlığı kazandık. Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde hiç kimseyi ayırmadan, kayırmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tüm halkımızın belediye başkanıyım. Hep birlikte tek yürek birlik ve bütünlüğümüzü devam ettirerek daha güzel hizmetleri ilçemize kazandırmak için Meclis üyelerimle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

İlk dönem olduğu gibi geleneği bozmayarak yine annesin elini öperek koltuğa oturan Başkan Koçer daha sonra gelen tebrikleri kabul etti.



