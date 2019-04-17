Başkan Koçer başarılı öğrencileri ödüllendirdi

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ilçedeki başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Koçer, "Konya Büyükşehir Belediyemizin ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak yürüttüğü 31 İlçeden Okulların katıldığı 'Medeniyet Okulu' projesi kapsamında yarışa katılarak çeyrek finale yükselen Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ve Yeşilay'ın Sağlıklı nesil yarışmasında şiir dalında Konya birincisi olan öğrencimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Balaban, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Salahaddin Ergun, öğretmenler ve ödül alan öğrenciler katıldı.



Öğrenciler de belediye başkanlığına yeniden seçilen Başkan Hasan Koçer'e beraberinde getirdikleri yaş pastayı ikram etti.

