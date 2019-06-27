Başkan Kılıç’tan Çubukspor’a sahip çıkma çağrısı

ANKARA (AA) - Çubukspor Futbol A.Ş. Kulübü Başkanı Lokman Kılıç, tüm ilçe halkını Çubukspor çatısı altında bir ve beraber olmaya çağırdı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, görevin kendilerine tevdi edilmesinin ardından yeni bir kadro oluşturmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Kısa sürede başarıyı hedefleyecek bir takımı kuracaklarına inandıklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Çubukspor 7’den 77’ye her kesimi birleştiren, kaynaştıran ortak paydamız ve değerimizdir. Bu köklü çınara sahip çıkmak adına yeni oluşturulan yönetim kurulumuzla elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak Birlikten kuvvet doğar' sözüne istinaden birlik olma yolunda siz değerli hemşehrilerimizi ve taraftarlarımızı da yanımızda görmeyi diliyoruz. Çıktığımız bu yolda tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaflarımızın, iş adamlarımızın ve tüm halkımızın önce dualarını sonra da desteklerini bekliyoruz. Vereceğiniz maddi ve manevi destekle bu köklü çınar daha iyi yerlere gelecek, daha güzel günler görecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



