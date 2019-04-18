Başkan Kılca'ya tebrik ziyaretleri

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya'nın hizmetinde olacaklarını söyledi.



Türk milletine hizmet etmelerinin tek sevdaları olduğunu ifade eden Angı, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz." dedi.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, seçimlerde Karatay'dan aldıkları sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi.



Sorumluluklarının bir kat daha arttığını ifade eden Kılca, "Bizler de Karatay'ımızın ve hemşehrilerimizin daha güzel bir geleceğe kavuşması adına gece gündüz çalışıyoruz. Gönlümüzle, tüm gayretimiz ve tüm enerjimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz." diye konuştu.