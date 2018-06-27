Başkan Karahan'dan esnafa teşekkür ziyareti

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karahan, esnaf ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca verilen rahatsızlıktan dolayı esnaftan özür dilerken, desteklerinden ötürü de teşekkür etti.

Halkın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin karşılığını verme zamanı olduğunu vurgulayan Karahan, "Şimdi milletimize hizmete devam etme zamanı." dedi.



Başkan Karahan'a AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten ile AK Parti Ilgın Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Özyıldırım ve Hayati Koca, Belediye Meclisi üyesi Ali Teker ve partililer eşlik etti.













