Başkan Karahan'dan

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan'ın, mahallelerde yaptığı "çat kapı" ziyaretleriyle ilçe halkının sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ettiği bildirildi.

Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün gerçekleştirdiği aile ziyaretleriyle vatandaşın sevincine de üzüntüsüne de ortak olduklarını belirterek, halk tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan "çat kapı" ziyaretlerine hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Ziyaretlerde, belediyenin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirerek, istek ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Ailelerle yüz yüze görüşerek sıkıntıları yerinde tespit ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerine devam ediyoruz, yüz yüze görüşerek onların sorunlarını dinliyor ve imkanlarımız ölçüsünde çözüm buluyoruz. Dertleşip sohbet ediyoruz. Birbirimizle olan birlik, beraberlik kardeşlik gibi bağlarımızı da güçlendiriyoruz. İnsanlarımızın gönül dünyasındaki güzelliklerle son derece samimi ve güzel bir gün geçiriyoruz."

