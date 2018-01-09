Başkan Karaaslan Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan yaptığı açıklamada, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Basınımızın geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu konulara gerekli duyarlılığı göstereceğine ve basının evrensel çalışma ilkelerinden vazgeçmeyeceğine inanıyorum. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumların aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Gerek yerel, gerekse yaygın basında ilimizde görev yapan basın çalışanlarının, Nevşehir’i ve bölgemizi en iyi şekilde tanıtma gayretinde olduklarından şüphemiz yoktur. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışma imkanlarının daha iyi koşullarda olması dileklerimle, ebediyete intikal eden basın emekçilerini rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek ve hayatlarında sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.