Başkan İlbey'den taziye ziyareti

SİVAS (AA) - Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) eşi Canan Evran'ın Ulaş'ta ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aileye taziyelerini ileten İlbey, "Sizin evladınız, bizim evladımızdır. Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu vatan için, bu memleket için şehadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan eşi ve çocukları, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetidir." dedi.

Allah'tan hiç kimseye böyle acılar yaşatmamasını dileyen İlbey, "Şehit, bizim şehidimiz. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin birliği, dirliği, bütünlüğü için şehit düşen kardeşime Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Şehidin kayınbabası Haydar Şahin ise "Allah yardımcımız olsun. Allah sabır versin. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Şehitler ölmez, benim damat da ölmedi." ifadelerini kullandı.