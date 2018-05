Başkan Gürbüz'den sağlık çalışanlarına yemek

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Hemşireler ve Ebeler Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarına yemek verdi.

Bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Gürbüz, tüm sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Değişik iş kolları ve meslek gruplarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Gürbüz, "Bugün de sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Her fikre, her görüşe açık olduğumuzu bilmenizi isterim. Amacımız yaşam standartlarımızı yükseltmek ve şartlarımızı daha iyi hale getirmektir. Bu bağlamda sağlık hizmetleri de bunların başında geliyor. Çalışanlarımız işlerinden memnun olmalı, çalışma şartları onları mutlu etmeli ki hizmet verdikleri kişilerde bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmeli. Bu sebeple yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Bizler buradayız ve elimizden gelen her türlü desteği sizlere vermeye hazırız." diye konuştu.

Yemeğe Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Gözübüyük, Sorgun Devlet Hastanesi Müdürü Raşit Güzel, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.