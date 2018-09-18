Başkan Gürbüz başarılı öğrencileri ödüllendirdi

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleştirme Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Başkanlık makamında yapılan ödül töreninde konuşan Başkan Gürbüz, öğrencilerin başarılarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini kutladı.

Sorgun’da her yıl üniversite kazanan öğrenciler arasından ilk sıraları alan öğrencileri ödüllendirdiklerini ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"İlçemizden Türkiye genelinde, 5 bine giren birçok öğrenci bulunuyor. Bu yıl öğrencilerimizden 1 tıp, 2 hukuk, 3 mühendislik ve çok sayıda diğer bölümlere giren öğrencilerimiz oldu. Öğrencilerimizin bu aşamaya gelmesinde öğretmenlerinin ve ailelerinin çok büyük emek harcadıklarının bilincindeyiz. Eğitimde başarılı olmak çok kolay olmuyor. Bu emeklerin sonucunda mutlaka çalışanın emeğinin karşılığını aldığını görüyoruz. Teşvik bizden, çalışmak öğrencilerimizden."

Ödül törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ise, eğitimde başarılı olmayan toplumların diğer alanlarda da başarılı olamayacaklarını vurgulayarak, "İnsanımızı en iyi şekilde yetiştirirsek güzel hizmetler yapan bir nesil elde etme fırsatımız olur. Bunun için bizim Sorgun’da en büyük hedefimiz eğitimde başarılı olmaktır. Burada görev daha çok çalışıp başarılı olma yolunda emek harcayacak olan öğrencilerimize düşüyor." ifadelerini kullandı.