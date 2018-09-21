Başkan Gün'den Kaymakam Onay'a hayırlı olsun ziyareti

KONYA (AA) - Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır Kaymakamlığına atanan Fahri Onay'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi üyeleriyle Onay'ı makamında ziyaret eden Gün, ilçeye kazandırılan yatırımlar hakkında yeni kaymakama bilgi verdi.

İlçeye 4,5 yılda 100 milyon liranın üstünde yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Gün, yapılan yatırımların önemli sorunları çözdüğünü, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla Bozkır'ın daha da cazibeli hale geleceğini aktardı.

Kaymakam Onay da Karadeniz Bölgesi'nden ayrı bir iklime ve coğrafyaya geldiğini belirterek, hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını, Bozkır'a, vatana ve millete faydalı çalışmalar yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

Ziyaret sonrasında Başkan Gün ve Belediye Meclisi üyeleri, Onay'a "Bozkır Sancağı" hediye etti.

