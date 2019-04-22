Başkan Esen koltuğunu çocuklara devretti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, koltuğuna temsili olarak öğrencilere devretti.

Başkan Esen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu bir saatliğine Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Afganistan kökenli Shaziyen Lahimi, Fatma Doğan ve Emre Mülayım'a bıraktı.



Başkanlık koltuğuna oturan Shaziyen Lahimi, Belediye Başkanı Esen'e başkan olmanın zorluklarını sordu.



Başkanlık görevine yeni seçildiğini aktaran Esen, "Üç haftadır Belediye Başkanıyım, gerçekten hiç uyuyamıyorum. Sizlerin memleket ve vatan için faydalı birer fert olabilmeniz bizim için çok önemli. Çünkü hepimiz sizler için çalışıyor, sizlere daha güzel bir memleket bırakabilmek için uykusuz kalıyoruz. Allah nasip ederse bugün bizim oturduğumuz koltukları ve aldığımız sorumlulukları sizler devralacaksınız. Afganlı bir yavrumuzun da bu koltuğu devralması Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram açısından önemlidir." dedi.



Esen, Milli Mücadeleye önemli katkılar sağlayan bir şehrin belediye başkanı olmaktan ve bu geleceğin büyükleri çocuklara devretmekten gurur duyduğunu ifade etti.





