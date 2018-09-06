Başkan Ertürk'ten, Yaşar'a taziye ziyareti

ANKARA (AA) - Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bir süre önce ağabeyi Ahmet Yaşar ile kayınvalidesi Rabia Özkan'ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yaşar, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşın huzuru ve mutluluğu için bütün yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Öncelikli görevlerinin eksikleri tespit edip vatandaşın huzur içerisinde yaşaması için işbirliği halinde çalışarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Bir projeye başlamadan önce ilk düşüncemiz, yapılacak hizmetin vatandaşa ne fayda sağlayacağıdır. Belediyeler olarak bir bütün içerisinde uyumlu çalışırsak Ankara'nın tümünde vatandaşımız barış ve huzur içerisinde yaşar. Göreve geldiğimden beri düşüncem, doğru ve düzgün projeler üreterek ilçe sakinlerimizin rahatlıkla kullanabileceği, ilçemize değer katacak yatırımlara hayat vermek."

Lokman Ertürk ise Yenimahalle Belediyesinin çalışmalarını yakında takip ettiğini belirterek, "Belediyelerin uyum içerisinde çalışması tüm Ankaralıların mutlu ve huzurlu olması anlamına geliyor. Yerel yöneticiler olarak hepimiz vatandaşa hizmetle yükümlüyüz. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde bir ortamın kurulması, ortaya çıkarılacak projelerin verimliliğini artırır." dedi.