Başkan Ekinci’den başarılı öğrencilere ödül

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, başarılı 8 öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak eğitime önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin karne alarak yaz tatiline girdiğini ifade eden Ekinci, "Milli Egemenlik Ortaokulundan 8 öğrencimizi, belediyemiz tarafından düzenlenen 'Gurbetçiler Şenliği'nde sundukları gösteri ve okuldaki başarılarından dolayı ödüllendirdik. Yoğun ve yorucu bir maratonun sonunda yaz tatiline giren öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Gönül ister ki tüm öğrencilerimize hediye verelim ama imkanlarımız ölçüsünde çocuklarımızı sevindirmek ve başarılarını ödüllendirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.