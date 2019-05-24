Başkan Ekinci, hayırseverler ile iftar yemeğinde buluştu

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun Belediyespor'a bağış yapan ve ramazan ayı boyunca belediye yemekhanesinde ihtiyaç sahipleri için iftar veren hayırseverler ile iftarda bir araya geldi.

Sorgun Belediyesi sosyal tesislerindeki iftarda konuşan Ekinci, Sorgun'u geliştirmek ve kalkındırmak adına yapılan bağışlar için teşekkür etti.

Ramazan ayının paylaşmak olduğunu ifade eden Ekinci, "Gerek bağışta bulunarak gerekse çalışmalarımıza birebir katılarak bugüne kadar bizlere destek oldunuz ve bundan sonra da emeğinizi esirgemeyeceğinize inancım sonsuzdur. Sorgun için düşünüp, Sorgun için çalışıyoruz. İnsanız, kusurlarımız olabilir, yanlışa düşebiliriz. Her zaman söylüyorum, bize bunları gönül rahatlığı ile bildirin ki düzeltelim, yanlışımızdan dönelim. Doğruyu, güzeli yapalım." dedi.

Yemek sonrası bağış yapanlara plaket takdim edildi.

