Başkan Ekicioğlu'ndan İzmir'de kooperatif incelemesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte kurmak istedikleri kooperatifleri en kısa zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu ve beraberindeki heyet, kentte planlanan üretim ve kooperatif projeleriyle ilgili İzmir ve ilçelerinde saha incelemeleri yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden Ekicioğlu, daha sonra Tire Süt, Bayındır Çiçek, Narlıdere Tarımsal Kalkınma kooperatiflerinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İzmir'de uygulanan pek çok projeyi hayata geçirmek için çalışma ekibiyle harekete geçtiklerini, Tire Süt Kooperatifinin Kırşehir'in hayvancılık alanındaki gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"17 yılda kooperatifi 17 kat büyüten, ortak araç parkı, pastörize süt, et işleme tesisi, paketleme ve kaba yem merkezi gibi birçok faaliyeti gerçekleştiren İzmir Tire Süt Kooperatifinin başkan ve yöneticilerini kutluyorum. Ülkemiz ve şehrimiz için tam da ihtiyaç duyulan bir model. Bu modeli Kırşehir’de de uygulamak istiyoruz. Bayındır Çiçek ve Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde incelemelerde bulunduk. Üretim alanları, ürettikleri organik ürünlerin satışının yapıldığı satış mağazalarıyla tarımsal kalkınmanın en iyi örneklerinden olan Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, Kırşehir'de kuracağımız kooperatifler konusunda önemli izlenimler edindik. Üreten ve mutlu bir Kırşehir'i hep birlikte inşa edeceğiz. Seferihisar lavanta tarlalarını gezdik. Lavanta yetiştiriciliği konusunda değerli bilgiler aldık. Bu bölgede yaptığımız inceleme ve araştırmalar Kırşehir'deki kooperatif çalışmalarında bize ışık tutacak, önemli katkılar verecektir."

Ekicioğlu'na ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcıları Başar Altuntaş ve Osman Uçar da eşlik etti.