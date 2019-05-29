Başkan Ekicioğlu'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, görevine yeniden atanması nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya'ya yeni görev süresinde başarı dileyen Ekicioğlu, üniversitenin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, hızla gelişmesi ve büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatan Karakaya da Başkan Ekicioğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Ahi Evran Üniversitesini birlik ve beraberlik içinde en iyi yerlere taşıyacaklarını vurguladı.

Şehirlerin gelişiminde üniversitelerin öneminden bahseden Rektör Karakaya, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.