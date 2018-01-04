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Başkan Duruay, taşeron işçileriyle bir araya geldi

ANKARA(AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, taşeron kadrosunda hizmet veren belediye personeline taşeron işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgilendirme yaptı.Gölbaşı Belediyesi'nden yapılan...

04 Ocak 2018 Perşembe 12:20
Başkan Duruay, taşeron işçileriyle bir araya geldi
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ANKARA(AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, taşeron kadrosunda hizmet veren belediye personeline taşeron işçilerinin kadroya alınmasına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgilendirme yaptı.

Gölbaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Duruay, belediye binasında bir araya geldiği işçilere, yeni taşeron düzenlemesinin tüm işçilere hayırlı olmasını temenni etti.

İşçileri kadroyla buluşturan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na teşekkür eden Duruay, "Tüm işçi kardeşlerimin kadro sevincini yürekten paylaşıyorum." dedi.

Duruay, daha sonra işçilerin sorularını yanıtladı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih DuruayGölbaşı BelediyesiTaşeron Düzenlemesi
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