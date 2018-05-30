Başkan Duruay, sebze fidesi dağıttı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Gelecek Sizsiniz Geleceğimizsiniz" etkinliği kapsamında ilkokul öğrencilerine organik biber ve domates fidesi dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında gerçekleştirilen organik sebze fidelerinin dağıtımına, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer, Gölbaşı TEK İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Duruay, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocuklarla hoş bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Belediyemiz işbirliği ile organize ettiğimiz bu programda amacımız gelecek nesillere organik, sağlıklı sebze tohumu aktarmaktır. Onları toprakla buluşturmaktır. Organik beslenmenin önemine dikkat çekmektir." dedi.



Programda öğrencilere, sebze fideleriyle birlikte "Başkandan mektup" da verildi.

Mektupta, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, daha sağlıklı bir nesil haline getirmek için unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 85 bin organik tohum aldık. Aldığımız bu tohumları Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında 'Gelecek Sizsiniz Geleceğimizsiniz' sloganıyla çocuklarımızın minik elleriyle diktik." ifadesi yer aldı.



