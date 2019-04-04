Başkan Demirbaş'tan esnafa ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Perşembe Pazarı'nı ziyaret ederek esnafın ve halkın sorunlarını dinledi.

Sabah erken saatlerde Perşembe Pazarı'nı dolaşan Demirbaş'ı gören esnaf ve vatandaşlar, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tezgahlarını yeni kurmaya başlayan esnafla sohbet eden Demirbaş, pazarla ilgili şikayet, istek ve talepleri not aldı.

Demirbaş, ilçelerinin önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu belirterek, her konuda üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Üreten ve ürettiğini değerlendiren insanları görmekten mutluluk duyduğunu Demirbaş, şöyle konuştu:

"İlçe için üretici ve esnafın ayrı bir önemi var. Belediye Başkanlığımızın ikinci gününde pazarımızı ve esnafımızı dolaşarak sohbet ettik. Öncelikle halkımızla ve esnafımızla istişare yapmaya çok önem veriyoruz. Onların hayırlı olsun ziyaretini beklemeden biz halkımızın ayağına gidelim istedik."



Demirbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kendisine ve AK Parti'ye verilen desteklerden dolayı esnafa teşekkür etti.

Üreticilerden Suna Yalçın da ilk defa sabah erken saatlerinde belediye başkanını karşılarında gördüklerini belirterek, ziyaretinden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette Demirbaş'a, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Meclis üyeleri Harun Olmuş, Lokman Kılıç, Recep Taş, Ali Vardar, Hasan Hüseyin Benli, Müslüm Arslan, Emre Arslantaş, İsmail Kayhan ve Alaattin Bezci eşlik etti.