Başkan Demirbaş üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Demirbaş ve eşi Rabia Demirbaş Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Fatma Hanım Kız Yurdu'nda kalan 500 üniversite öğrencisi ile birlikte iftar yaptı.

Yemekte yaptığı konuşmada Debirbaş, Çubuk’ta KYK'ya ait 2 yurt bulunduğunu ve yeni bir yurdun daha yapım çalışmaların başladığını belirtti.

Kendisinin de öğrencilik yıllarında KYK yurtlarında kaldığını anımsatan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

‘’Öğrencilerimizle birlikte iftar açmak, bu güzel iftar anını ve bereketini birlikte yaşamaktan çok mutluyum. Ramazan ayının başından itibaren vatandaşlarımızla birlikte iftar yapmaya özen gösteriyorum. Bu gün de ilçemizde ağırladığımız geleceğimizin teminatı kız öğrencilerimizle birlikte olmak istedik. Bizim öğrencilik yıllarımızdaki KYK yurtları ile şu anki yurtların arasından çok büyük farklar var. AK Parti iktidarıyla hem fiziki, hem sunulan imkanlar hem de yönetimsel açıdan adeta çağ atlamış yurtlarımız. Belediye olarak biz de tüm öğrencilerimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz.’’

Öğretmen olan Rabia Demirbaş da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde okuyan öğrencileriyle yakından ilgilendi.

Başkan Demirbaş’a, KYK Şube Müdürlerinden Adem Aldemir, Ümit Taş ve Fatma Hanım Kız Yurdu Müdürü Ozan Yurdakul eşlik etti.