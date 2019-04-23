Başkan Coşar'dan engelli kardeşlere ziyaret

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bedensel engelli Hurinaz (11) ve Eren Sarpdağ (6) kardeşleri evinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyarette, Hurinaz ve Eren ile yakından ilgilenen Coşar, daha sonra baba Ahmet Sarpdağ ile sohbet etti.

Başkan Coşar, Boğazlıyan Belediyesi olarak engelli bireylerin destekçisi ve yanlarında olacaklarını söyledi.

Engellilerin yaşama tutunması, sosyal ve kültürel hizmetlere katılımı noktasında ne gerekiyorsa onu yapmaya hazır olduklarını dile getiren Coşar, "Bu tür ziyaretleri sürekli yapacağız. Engelli vatandaşlarımızın toplum içerisindeki yaşam kalitelerini yükseltmek adına çalışmalar yapacağız, onların yanında, gönül birliği içerisinde olacağız. Rabbim engelli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onları hayata bağlayan vefakar ailelerimize yüce mevlam sabır versin." dedi.

Ahmet Sarpdağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Coşar'a teşekkür etti.

Coşar, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

