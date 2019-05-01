Başkan Çolak'tan teşekkür ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kaman Belediye Başkanı seçilen Necati Çolak, çarşı esnafına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Çolak, Kaman'da halkın desteği ile zafere ulaştıklarını ifade etti.

Çolak, "Halkımız verdiği destekle bizleri 5 yıl boyunca bu şehri yönetmeye layık gördü. Bizler de onların istek ve taleplerini yerine getirmek için projeler hazırladık, çalışma başlattık. Ziyaretlerde hemen hemen aynı taleplerle karşılaşıyorum. Sorunların çözümü için göreve geldiğimiz ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Umarım en kısa zamanda tüm sorunlar çözülecek.” dedi.

Esnaf ve vatandaşın tebriklerini de kabul eden Başkan Çolak, Kaman'ı yeni hizmetlerle buluşturacağını söyledi.

Çolak'a ziyaretlerinde, Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.