Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nde talepleri dinledi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nde vatandaşların taleplerini dinledi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, "siz anlatın, biz çözelim" sloganıyla daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için hayata geçirdiği Çözüm Merkezi ile vatandaşların memnuniyetini sağlıyor.

Çözüm Merkezi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, işlerini halletmek ve taleplerini iletmek için burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Aramalara da cevap vererek vatandaşların taleplerini dinleyen Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan bir birim olduğunu belirtti.

Tüm birimleriyle planlı ve programlı hizmet üreterek, Kocasinanlılara durmaksızın hizmet götürdüklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bütün gayretimiz Kocasinan'da yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu olmaları içindir. Bu çerçevede 400 bin nüfuslu ilçemiz sakinlerinin belediyemizden istek ve taleplerini öğrenmek için hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi ile 7/24 saat hizmet ediyoruz. Yaptığımız yatırım ve projelerimizle Kocasinanımız, geleceğe emin adımlarla yürüyor ve her geçen gün ciddi anlamda büyüyor, değişiyor ve yenileniyor."