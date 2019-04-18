Başkan Çiğdem pazar esnafını ziyaret etti

KONYA (AA) - Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, pazar yerini ziyaret etti.
31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Hüyük Belediye Başkanlığına seçilen Çiğdem, esnafları ziyaret ederek, teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.
Başkan Çiğdem son olarak ilçe merkezinde Perşembe günleri kurulan pazar yerini ziyaret etti.
Pazar alanında tezgah açan esnafla buluşan Çiğdem, esnafa "hayırlı işler" dileklerini iletti.
Çiğdem, pazar alışverişine gelen vatandaşlarla da sohbet etti.