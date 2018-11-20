Başkan Çetin’den ziyaretler

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen yaklaşık 4 bin 200 çocuğa bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2005 yılından beri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen Pursaklar ikametine kayıtlı yaklaşık 4 bin 200 çocuğun evlerinde tek tek ziyaret edildiği bildirildi.

Ziyaretlerde çocuklara bisiklet hediye edildiği belirtilen açıklamada, Başkan Çetin, yıllardır bu uygulamaya devam edip gönüllere dokundukları ve hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduklarını kaydetti.

Açıklamada, mahallelerde vatandaşlarla hasbihal etme imkanı bulduklarını aktaran Başkan Çetin'in, "Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Hayata geçirdiğimiz projelerle herkesin gönlüne dokunup, 14 yıldır gönül belediyeciliği seferberliği yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.