Başkan Çetin'den Hüma Sultan Hanım Evi'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Hüma Sultan Hanım Evi'ni ziyaret etti.

Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çetin, kadınların yapmış olduğu el işi, yağlı boya, dikiş nakış, bilgisayar çalışmalarını inceledi.

Çetin, "Yeni sezonumuzda da hanım evlerimize yoğun ilgi var. Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Pursaklar Belediyesinin kadınlar için bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Çetin, yürütülen çalışmalar ve hizmetler hakkında hemşehrilerini bilgilendirdi. Ziyaretten memnun kalan kadınlar da Başkan Çetin'e teşekkür etti.



