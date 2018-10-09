Başkan Çetin'den esnaf ziyareti

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı hediye ediyor.

Çetin, esnafı sürekli ziyaret edip taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Programları kapsamında hem mevcut esnafı hem de yeni iş yeri açanları ziyaret ettiklerini belirten Çetin, yeni iş yeri açanlara Türk bayrağı verdiklerini ifade etti.

Çetin, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Esnaf da ilçeye yapılan hizmetlerden Başkan Çetin'e teşekkür etti.