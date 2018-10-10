Başkan Çetin market ve pazarları denetledi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta ekipleriyle market ve pazarları denetledi.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede fahiş fiyat uygulamasına, haksız kazanç elde edilmesine ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlığa geçit vermiyor.

Çetin, zabıta ekipleriyle hem pazardaki tezgahları gezdi, hem de marketlerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Çetin, "Ekonomik savaşla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde haksız kazancı, fahiş fiyat uygulamasını ve haksız ticari uygulamaları önlemek için Pursaklar Belediyesi olarak denetimlerimizi daha da sıkılaştırdık. Topyekun mücadele ile ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız." dedi.

Pursaklar, esnafının bu konuda duyarlı olduğunun altını çizen Çetin, "Hemşehrilerimizi mağdur eden olursa bunun bedelini yasaların ön gördüğü cezalarla öder. Hemşehrilerimiz üzerinden haksız kazanç sağlayanlara asla fırsat verilmeyecek." diye konuştu.

Alınan ürünlerin fiyatı ile satış fiyatlarını da soran Çetin, fahiş fiyat uygulaması tespit edilen ürünler ve gıdalar için gerekli uyarıların ve cezai işlemlerin yapılacağını hatırlattı.