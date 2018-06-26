Başkan Çelik'ten Develi'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çelik, ilçede yapımı tamamlanan Kadın ve Gençlik Merkezi’ni inceleyerek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan bilgi aldı.

İlçelere yapılan kadın ve gençlik merkezlerinin bulundukları ilçelerde sosyal hayata canlılık getirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu merkezleri yapmaktaki amacımız o ilçelerin sosyal yaşamına katkı vermekti. Diğer ilçeler gibi Develi’de de gördüğümüz manzara ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesi oldu. İlçelerden şehir merkezine göçü önlemenin birkaç yolu var. Elbette ekonomik yönden destekleyecek projeler yapacaksınız, alt yapıyı güçlendirecek, ulaşımı rahatlatacaksınız, ama bir taraftan da o ilçelerdeki sosyal hayata katkı verecek işler yapacaksınız. Kadın ve gençlik merkezleriyle bu anlamda önemli bir ihtiyacı giderdik. Burada kadınlar girişimcilik başta olmak üzere kurslar alıyorlar, çocuklarımız takviye dersler alma imkanı buluyorlar, Kur'an-ı Kerim ve ingilizce öğreniyorlar. Yine gençlerimiz bir taraftan spor salonunda spor yapıyor diğer taraftan yüzme havuzunda yüzme öğreniyor. 2 bin nüfuslu ilçelerde dahi kadın ve gençlik merkezleri ile yüzme havuzlarımız var. Burada gençler hem sosyalleşiyor hem de kaliteli vakit geçiriyorlar. Bu imkanı sağlamazsanız ya bir kahve köşesinde oturacaklar ya da kötü alışkanlıklara yönelecekler. Gençlerimizi doğru yola kanalize etmiş oluyoruz. Develi'de şu an 600’den fazla öğrencimiz bu tesisten faydalanıyor."















