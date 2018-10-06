Başkan Çelik'e ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakı, Başkan Çelik'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi konusunda çiftçilere her konuda destek verdiklerini belirten Çelik, şunları aktardı:

"Kırsal alanda yaptığımız yatırımların karşılığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tarım makineleri aldık ve çiftçimizin kullanımına sunduk. 206 süt soğutma tankı aldık ve hibe ettik. Hem süt sağlıklı koşullarda toplansın hem de satış fiyatı yükselsin ve kırsaldaki hemşehrilerimizin geliri artsın istedik. Bu projeler başka illerde hayal. Bakanlığımız dahi projelerimizi örnek gösteriyor. Çiftçimizi geliştirecek her projenin yanında oluruz."

Ziyaret, Çakı'nın Çelik'e teşekkür plaketi vermesinin ardından sona erdi.







