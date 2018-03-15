Başkan Çelik'e ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odakır, Çelik'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çelik, "Gerek imar çalışmaları, gerekse farklı alanlarda sizi desteklemek için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Sizler yanınızda eleman çalıştırıyorsunuz, kaynak oluşturuyorsunuz. Bundan dolayı da sizin yanınızdayız. Hep beraber bu şehri büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Odakır ise Büyükşehir Belediyesini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtti.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu da Çelik'i ziyaret ederek, kentte yapılan ulaşım yatırımları dolayısıyla teşekkür etti.

Çelik'in başkanlığında şehrin ulaşımında ciddi rahatlamalar olduğunu kaydeden Sabuncu, "Bundan dolayı şehir adına müteşekkiriz. Sizi sanayicilerin yanında daha çok görmek istiyoruz. Bizlere ağabeylik yapmanızı, yol gösterici olmanızı istiyoruz." açıklamasında bulundu.