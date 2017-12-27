Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Akbulut, ziyarette, Kayseri'de yapılan cemevi için Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, insanların daha mutlu ve inandığı değerlere uygun yaşayabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Çelik, "İhtiyaçlarınız olduğunda gücümüzün yettiğince karşılamaya gayret ediyoruz. Önemli olan bu coğrafyada bu zamana kadar nasıl kardeş gibi yaşandıysa bundan sonra da kardeşçe yaşanması. Bunu güçlendirmek için ne gerekiyorsa yaparız." ifadelerini kullandı.

Akbulut ise, birlik ve beraberlik içinde dostça yaşamak istediklerini vurguladı.