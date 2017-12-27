Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel...

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:31
Başkan Çelik'e ziyaret
banner230

KAYSERİ (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Akbulut, ziyarette, Kayseri'de yapılan cemevi için Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, insanların daha mutlu ve inandığı değerlere uygun yaşayabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Çelik, "İhtiyaçlarınız olduğunda gücümüzün yettiğince karşılamaya gayret ediyoruz. Önemli olan bu coğrafyada bu zamana kadar nasıl kardeş gibi yaşandıysa bundan sonra da kardeşçe yaşanması. Bunu güçlendirmek için ne gerekiyorsa yaparız." ifadelerini kullandı.

Akbulut ise, birlik ve beraberlik içinde dostça yaşamak istediklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi AkbulutBelediye Başkanı Mustafa Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim