Başkan Çelik, sosyal medya davetini geri çevirmedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Doğu Sanayi’deki bir esnafın sosyal medya üzerinden yaptığı çay içme davetini geri çevirmedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı bir camide cuma namazını kılan ve namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek onları dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu hafta Doğu Sanayi Camisi'ne gitti.

Namazın ardından bir süre cemaatle sohbet eden Çelik, esnaf ziyaretinde bulundu ve esnafların görüşlerini dinledi.

Çelik'i camiye girişinde gören esnaf Ferhat Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden iş yerinin adresini vererek belediye başkanını davet etti.

Başkan Çelik'te yine sosyal medya üzerinden "Çayı hazırlayın, geliyoruz" cevabını vererek daveti kabul etti.

Kasapoğlu'nun iş yerine giden Başkan Çelik, Kasapoğlu ailesine ait mobilya atölyesindekiler ve çevre esnaf tarafından karşılandı.

Mesajı yazarken Başkan Çelik’in geleceğinden çok umutlu olmadığını ifade eden Kasapoğlu, davete olumlu cevap verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

