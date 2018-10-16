Başkan Çelik, şehir mezarlığanda incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir mezarlığındaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir mezarlığındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, büyükşehir belediyesince verilen mezarlık hizmetlerinin vatandaşlar tarafından takdir edildiğini belirten Çelik, şunları aktardı:

"Mezarlık içinde bir dizi çalışma yapmıştık. Öncelikle peyzaj çalışması yaptık. Peyzaj düzenlemelerinin hemen akabinde yeni bir hizmet binası yaptık. Hizmet binasının üst katında idari ofisler bulunurken alt katta da morg ve gasilhane hizmeti veriyoruz. Cenazesi olan hemşehrilerimiz cenazelerini buraya getiriyor, ertesi gün defin olacaksa misafirhanemizde kalabiliyor ve tertemiz bir ortamda tüm cenaze hizmetlerini veriyoruz. Şehir Mezarlığı’nı adeta şehrin en güzel parkı haline getirdik. Pırıl pırıl bir mezarlık oldu. Mezarlığımıza böyle bir cami de çok yakıştı. Artık hemşehrilerimiz şehir içinde sıkışıklık yaşamadan cenazelerini buraya getiriyor ve cenaze namazları eda edilerek mezarlığa defnediliyor. Burası bir külliye haline geldi."

Öte yandan Çelik, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ndeki bir cenazeye katıldı.















