Başkan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, Hulusi Akar Bulvarı'nda yeni tekniklerle hızlı bir imalat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bulvar giriş ve çıkışındaki alt geçitlerin kısa sürede trafiğe açılacağını belirten Çelik, "Bulvarın bir bölümünden raylı sistem hattı da geçiyor. Burada çok hızlı çalıştık. Önemli olan zemindeki imar düzenlemeleri ve mülkiyet sorunuydu. Bu sorunu gidermek için çok hızlı bir yol izledik. Mülk sahipleri ile rızaen anlaşmayı ön planda tuttuk. Bulvarda kaya kalıp sistemi dediğimiz yeni bordür sistemi gibi yeni yapım teknikleri de kullandık. Klasik sistemle bir ay sürecek imalat bir günde bitti. Yeni imalat sistemini, yeni üretim metotlarını kullanınca hızlı bir şekilde ilerlemek mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda çok hızlı çalıştıklarını ve bulvarın önemli bir alternatif güzergah olacağını vurgulayan Başkan Çelik, bulvarın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na giriş ve çıkışında yer alan alt geçitler hakkında da bilgi verdi.

Başkan Çelik, alt geçitlerde imalatın tamamlandığını ve 1 hafta içinde alt geçitleri kullanıma hazır hale getireceklerini kaydetti.



