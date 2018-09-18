Başkan Çelik, Kültepe'de kazı çalışmalarına katıldı

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'de sürdürülen kazı çalışmalarına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile kazı bölgesini gezen Başkan Çelik, yapılan çalışmalar hakında detaylı bilgi aldı.

Başkan Mustafa Çelik, bir ara kazı malzemelerini alarak bizzat kazı çalışmalarına katıldı. Kazı sırasında hazine odası benzeri bir yaşam alanı bulundu ve çok sayıda esere ulaşıldı.

Kayseri'nin 6 bin yıllık kadim bir şehir olduğunu ifade eden Çelik, Kadim şehrin önemli bir bölgesi olan Kültepe'de 1948'den beri kazı çalışmalarının yapıldığını anımsattı.

Tarihi gün ışığına çıkaracak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şehirdeki tüm tarihi mirası önümüzdeki nesillere taşımak için bu tür çalışmalara destek veriyoruz. Kültepe kazılarına, Keykubadiye Sarayı kazılarına, Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun mağara ve fosil araştırmalarına destek veriyoruz. Geçmişimizdeki izleri geleceğe taşıyacağız. Değerlerimizi şehrimize kazandıran çalışmaların içinde olmaktan mutluyuz."

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu da Büyükşehir Belediyesine verdiği destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Kulağoğlu, "Son yıllarda belediyemizle işbirliğimiz çok daha iyi noktalara geldi. Türkiye’deki tüm belediyelere ve tüm arkeolojik kazılara örnek bir çalışma yapıyoruz. Elbette Bakanlığımızın desteğiyle bu kazıları yapıyoruz, ancak yerel destek olmazsa bir şey yapamayız. Anadolu ve Ön Asya'daki en önemli kazı çalışmalarını yapıyoruz. Kültepe'den her zaman güzel eserler çıkıyor ancak bugünkü kazılarda büyük olasılıkla kutsal bir yapının bir odasının içine girdik. Kazılar ilerleyince çıkan eserler daha fazla artacak. Bunları en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.





