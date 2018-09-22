Başkan Çelik, Kafkas kermesine katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği kermesine katıldı.

Serçeönü Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen kermesi ziyaret eden Başkan Çelik, dernek yöneticileri ile sohbet etti.

Öğrencilere ücretsiz burs vermek için açılan kermesi gezerek satışa sunulan eşyaları inceleyen Başkan Çelik, burada Çerkes kıyafeti de giyerek Çerkes kalpağı taktı.

Kermesin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadan her zaman kuvvet doğduğunu belirtti.