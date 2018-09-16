Başkan Çelik, Engelsiz Çocuk Evi'ni ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Engelsiz Çocuk Evi'ne giderek çocuklarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çelik, Engelsiz Çocuk Evi'nde geçirdiği vaktin kendisi için bir terapi olduğunu ifade ederek, çocukları ve ailelerini evlerinde hapsolmaktan kurtaran Engelsiz Çocuk Evi'nin gönül belediyeciliğinin en önemli projelerinden birisi olduğunu belirtti.

Çelik, Kayseri’de ilkleri, enleri ve yenileri yapmaya devam ettiklerini, Engelsiz Çocuk Evi’nin de Türkiye’de ilk ve tek olan bir proje olduğunu söyledi.

Engelsiz Çocuk Evi'nin açıldığı ilk günden itibaren ne denli önemli bir ihtiyaç olduğunun görüldüğünü dile getiren Başkan Çelik, "Hepimizin otizmli, down sendromlu veya farklı zihinsel engelli çocuklarımız, yakınlarımız olabilir. Maalesef bu evlatlarımız ve aileleri engeller sebebiyle evde hapsoluyor. İşte biz Engelsiz Çocuk Evi projemizle VİP servisle çocuklarımızı haftada bir gün evlerinden alıyoruz ve burada bakım ve eğitimleri ile ilgileniyoruz. Biz çocuklarla ilgilenirken aileler de diğer ihtiyaçlarını görme fırsatı buluyorlar. Halkımızın memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi'ne gösterilen talep üzerine üç ayrı yerde daha Engelsiz Çocuk Evi yapmaya karar verdik. Mimarsinan Parkı, Belsin ve Talas’ta da Engelsiz Çocuk Evi yapacağız." dedi.



Engelsiz Çocuk Evi projesinin gerçek bir gönül belediyeciliği olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu tür projelerle gönül belediyeciliğini slogan olmaktan çıkarıp eyleme dönüştürdüklerini söyledi.

Şehrin her noktasından Engelsiz Çocuk Evi için talep aldıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Buraya gelen çocuklarımız sosyalleşiyorlar ve becerileri artıyor. Bu nedenle buraya gelecekleri günü iple çekiyorlar. Uzman psikologlar ve uzman eğiticilerimiz çocuklarımızla, sabırla ve kendi çocukları gibi ilgileniyorlar. Böylesine fayda sağlayan Engelsiz Çocuk Evi’ne çocuklarını bırakmak için şehrin diğer ucundan dahi ailelerimizin talepleri oluyor." diye konuştu.



