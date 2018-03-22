Başkan Çelik, eğitim yatırımlarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi inşaatını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Belediye olarak insana yatırım konusunda yaptıkları en önemli projelerden birisi olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İnşallah yaz mevsimi içerisinde inşaatı bitirerek, açılışa hazır hale getireceğiz. Bir tarafta mesleği olmayan gençlerimiz, diğer tarafta nitelikli eleman arayan iş verenlerimiz var. Biz Meslek Akademisi ile nitelikli eleman arayan iş verenlerimiz için meslek sahibi olmayan gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. İnşallah meslek akademisini yaptığımız zaman yüzlerce gencimiz bu merkezde meslek lisesi statüsünde bilgi sahibi olarak meslek edinecekler. Bu merkezin ayrı bir fonksiyonu daha var. Burası aynı zamanda Mesleki Sınav Merkezi fonksiyonunu da birlikte yürütecek."