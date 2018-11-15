Başkan Çelik, asfalt çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent genelinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, Pınarbaşı ilçesinde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kent merkezindeki hizmet kalitesini ilçelere de taşımaya devam ettiklerini belirten Çelik, şunları aktardı:

"Bir ekibimiz 30 Ağustos Caddesi’nde çalışırken bir ekibimiz de Pınarbaşı ilçesinde çalışıyor. Şehir merkezi kalitesindeki asfaltı buraya da döküyoruz. Hem hizmet ediyoruz hem de halkla iç içeyiz. Gönül belediyeciliği de bu. Sadece el sıkmakla yetinmiyor hizmet ederek halkımızla birlikte oluyoruz. Hizmet ederken de siyasi parti ayrımı yapmıyor, ilçelerdeki halka hizmet ediyoruz. Geçen hafta Sarız’daydık, bu hafta Pınarbaşı’ndayız. Rabbim kazasız belasız bu yolların kullanılmasını nasip etsin."