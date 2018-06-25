Başkan Çelik, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir seçim olduğunu belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri’de oy kullanma oranının Türkiye ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 90'lara ulaştığını açıkladı.

İradelerini sandığa yansıtma konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye yeni dönem için tercihini yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiştir. Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destekten dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum ve Sakarya ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren beş büyükşehirden birisi olmuştur. Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri oylarla istikrardan, istikbalden ve istiklalden yana tavır koymuştur. Artık sadece Cumhur İttifakı'nın değil tüm milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmesi gerekir. Türkiye, yeni sistemle birlikte yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. Bu anlamda ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşması için birlik beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza güç vermeliyiz. Tek ses, tek yürek olmalıyız ki bu ülkeyle hiçbir gücün baş edemeyeceğini tüm dünya görsün."

Çelik, Kayseri'yi çok daha huzurlu ve konforlu bir şehir yapmak için seçim döneminde de hız kesmeden çalıştıklarını, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.