Başkan Çalışkan'ın mahalle ziyaretleri

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Tapduk Emre Mahallesi'ni ziyaret etti.



Ziyarette Çalışkan, mahallenin muhtarı Adem Ülküsever'den mahalle hakkında bilgi aldı.



Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, bu zamana kadar günü değil geleceği düşünen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda tüm mahallelerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını giderdiklerini anımsattı.

Mahalle muhtarı Ülküsever de Karaman'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Tapduk Emre Mahallesi'ne bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Tüm cadde ve sokaklarımızın asfalt ve kaldırımları tamamlandı. Mevcut parklar tadilattan geçti, mahallemize yeni bir park ve semt spor sahası kazandırıldı. Bu çalışmaların en önemlisi de doğal gazın mahallenin her yerine ulaştırılmasıdır." dedi.