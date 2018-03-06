Başkan Çalışkan'dan mahalle ziyareti

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mahalle Evi’nde incelemelerde bulundu.

Burada mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Çalışkan, şehrin her köşesine vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ürettiklerini söyledi.

Bu tür sosyal donatı alanları ve mahalle evleriyle kent yaşam kültürünü sürekli diri tutmayı hedeflediklerini ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:

"İnşa ettiğimiz bu tesis, mahalle sakinlerinin duyduğu birçok ihtiyaca cevap verecek. Burada toplantılar, programlar, toplu yemek, düğün ve taziye kabulü gibi birçok etkinlik düzenlenebilecek. Özellikle mahalle sakini hanımlar bu tesiste bir araya gelip çeşitli sosyal etkinliklerde bulunabilecek. Tüm sosyal donatılara sahip binanın çevresinde yapılacak peyzaj düzenlemelerinin ardından mahalle halkının kullanımına sunacağız. Şehrimize, mahallemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."